Пожар тушат в отеле сборной Словакии в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 июня. Возгорание произошло в отеле «Европа», в который заселилась сборная Словакии перед матчем «Евро-2020».

В настоящее время очаг ликвидирован. Отель продолжает работу в штатном режиме, никто не пострадал, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Встреча сборных Польши и Словакии пройдет 14 июня в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 19:00 мск.

Ранее пожар, произошедший в нежилом помещении на Серебрянической набережной, локализовали с помощью 16 единиц техники и вертолета, сообщал ФАН. Более 50 пожарных тушили возгорание площадью 800 кв. м.