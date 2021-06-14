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Пожар тушат в отеле сборной Словакии в Петербурге

Происшествия
Пожар тушат в отеле сборной Словакии в Петербурге
Невские Новости  /  Василий Агеев

Санкт-Петербург, 14 июня. Возгорание произошло в отеле «Европа», в который заселилась сборная Словакии перед матчем «Евро-2020».

В настоящее время очаг ликвидирован. Отель продолжает работу в штатном режиме, никто не пострадал, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Встреча сборных Польши и Словакии пройдет 14 июня в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 19:00 мск.

Ранее пожар, произошедший в нежилом помещении на Серебрянической набережной, локализовали с помощью 16 единиц техники и вертолета, сообщал ФАН. Более 50 пожарных тушили возгорание площадью 800 кв. м.

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пожар европа отель Евро-2021 сборная словакии
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