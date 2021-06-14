Разыскиваемого юношу с резаной раной отпустили из больницы Петербурга

Санкт-Петербург, 14 июня. Разыскиваемый молодой человек обратился в медучреждение с жалобой на травму. Врачи осмотрели юношу и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, медики диагностировали у молодого человека колото-резаную рану плеча. Юноша утверждал, что порезался о бутылку.

Позже выяснилось, что пациентом оказался подозреваемый по уголовному делу, возбужденному УМВД России по Ивановской области. Двадцатилетний юноша скрылся от органов дознания и в настоящее время числится в федеральном розыске.

До этого в Приморском районе Петербурга воспитатели частного детсада забыли на улице двухлетнюю девочку.