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Разыскиваемого юношу с резаной раной отпустили из больницы Петербурга

Происшествия
Разыскиваемого юношу с резаной раной отпустили из больницы Петербурга
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 14 июня. Разыскиваемый молодой человек обратился в медучреждение с жалобой на травму. Врачи осмотрели юношу и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, медики диагностировали у молодого человека колото-резаную рану плеча. Юноша утверждал, что порезался о бутылку.

Позже выяснилось, что пациентом оказался подозреваемый по уголовному делу, возбужденному УМВД России по Ивановской области. Двадцатилетний юноша скрылся от органов дознания и в настоящее время числится в федеральном розыске.

До этого в Приморском районе Петербурга воспитатели частного детсада забыли на улице двухлетнюю девочку.

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больница петербург розыск полиция
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