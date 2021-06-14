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Правоохранители из еще двух стран приедут в Петербург на Евро-2020

Общество
Правоохранители из еще двух стран приедут в Петербург на Евро-2020
pixabay.com/PD

Санкт-Петербург, 14 июня. Полицейских из еще двух государств направили в Санкт-Петербург для обеспечения порядка на Евро-2020 и работы с иностранными болельщиками.

Шестерых правоохранителей из Финляндии ожидают в Северной столице к 16 июня. Сборная этой страны в среду сыграет в групповом матче со российскими футболистами. После этого в Петербург приедут представители правоохранительных органов Швеции, 18 июня игроки из этого государства поучаствуют в турнире со Словакией.

Накануне в центре города на Неве совместно с сотрудниками МВД РФ патрулировали польские полицейские. Делегация проконтролирует поведение фанатов. Несколько тысяч человека посетят матч со Словакией, который состоится 14 июня. В Петербург также прибыли три полицейских из Бельгии.

Бывший нападающий клуба «Спартак» Роман Павлюченко дал прогноз по встрече Шотландии и Чехии. Матч состоится в Глазго 14 июня. Игра стартует в 16:00 по московскому времени. Российский футболист считает, что шотландцы вряд ли смогут заняться третье место в группе D.

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футбол полицейские евро-2020
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