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Пропажу дорогой иномарки из автосалона Петербурга обнаружили спустя три дня

Происшествия
Пропажу дорогой иномарки из автосалона Петербурга обнаружили спустя три дня
pixabay.com  /  @Toby_Parsons

Санкт-Петербург, 14 июня. В полицию обратился менеджер одного из автоцентров Петербурга с заявлением об исчезновении автомобиля Hyundai Elantra.

Сотрудники заметили пропажу иномарки спустя три дня и сразу же обратились в правоохранительные органы. Прибывшие полицейские обнаружили, что место совершения преступления не оборудовано камерами видеонаблюдения, поэтому определить личность преступника не удалось. Тем не менее, угнанный автомобиль был замечен на городских камерах.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи. Размер материального ущерба устанавливается. Следственно-оперативная группа полиции выясняет личность и местоположение злоумышленника.

В пятницу сотрудник автосервиса в Приморье угнал авто, чтобы съездить в магазин.

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санкт-петербург автомобиль угон
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