Бомонд Петербурга: самые яркие светские львицы культурной столицы

Понятие «светская львица» относится далеко не к каждой женщине, умеющей хорошо одеваться. Истинная хищница чувствует себя как рыба в воде в «высшем обществе», она завсегдатай презентаций, вечеринок звезд и прочих раутов. За ее публичной и гламурной жизнью следит многочисленная армия поклонников. ФАН «разобрал по косточкам» бомонд Петербурга и представляет истинных светских львиц культурной столицы.

Юлия Воронова

Стилист, владелица бутика Optics Gallery Юлия Воронова еще в детстве стала интересоваться модой. Будучи маленькой девочкой, ей хотелось обращать на себя все внимание окружающих. Спустя годы ей удалось достигнуть своей цели с лихвой.

Инстаграм Юлия Воронва / Юлия Воронова

В своем гардеробе петербургской моднице удается сочетать несочетаемое, порой ее образы эпатируют публику, но Юле это даже нравится. Она не мыслит своей жизни без пиджака oversize, узких лаковых брюк и, конечно, высоких каблуков. Главным ее принципом в подборе одежды является элегантность. Стилист считает, что одежда должна скрывать недостатки и подчеркивать достоинства.

Юлию Воронову по праву причисляют к истинным светским львицам Петербурга. Она частый гость лучших ресторанов не только культурной столицы, но даже мира — Birch, Harvest.

Ирина Оганова

Раньше писатель, блогер, искусствовед Ирина Оганова отдавала предпочтение образам в классическом стиле и таких же тонах. Однако с течением времени она по-другому посмотрела на свой гардероб. Теперь петербургская модница не пренебрегает яркими принтами, одеждой свободного кроя, особое внимание писательница уделяет деталям своего лука.

инстаграм ирина оганова / ирина огнаова

Ирина Оганова убеждена, что модный человек — это человек красивый. Она не поддерживает слепое преследование брендов, если одежда «не идет».

К красоте вещей Оганова прониклась в 90-х, когда, будучи дефектологом по образованию, она увлеклась антиквариатом. Свое увлечение она пронесла через всю жизнь. К слову, внутреннее убранство усадьбы — памятника архитектуры начала XX века, — в которой живет семья Огановой, она продумала сама до мелочей.

В 2019 году она написала три книги, к ней быстро пришла популярность, ведь талантливых людей видно сразу.

Юлия Матвиенко

Еще с детства будущий дизайнер Юлия Матвиенко знала, что свяжет свою жизнь с модой. Она любила наряжаться и вместе с мамой создавать для себя новые образы. С течением времени эта страсть стала перерастать в нечто большее. Если ей нравилось платье, но не нравилась длина — она его корректировала под себя, и так со всей одеждой.

инстаграм юлия матвиенко / инстаграм юлия матвиенко

Сейчас Матвиенко идеолог и основатель собственного модного бренда JM Studio. Здесь не встретить уличной одежды и повседневных комплектов. Юлия создает утонченные и элегантные костюмы, шелковые платья, которые под стать только элите. Для владелицы JM Studio модный Петербург — это картина без излишеств. Это степенность, благородство, задумчивость.

Есть у модницы и свои любимые бренды: она всегда обращает внимание на коллекции Celine и The Row.

Марина Железнова

Модель, управляющая домом красоты Carita Paris в Санкт-Петербурге, Марина Железнова словно олицетворяет душу места, которым руководит. Женственность и элегантность Железновой коррелируют с атмосферой Парижа, витающей в стенах Дома. Но в то же время в ее гардеробе встречаются и вещи довольно свободного стиля.

инстаграм марина железнова / инстаграм марина железнова

Индустрия моды — не единственная страсть главы петербургского Carita Paris. Марина уделяет много сил и времени благотворительной деятельности. Она входит в число основателей проекта «3,14», который помогает детям, нуждающимся в помощи. Филантропы из высшего общества собираются на самых модных и популярных площадках города. Здесь и Kuznya House, и Astoria Hotel, и Vox.

К слову, благотворительный проект уже оказал помощь и дал надежду на светлое будущее 50 детям.

Лидия Метельская

Истинную модницу, завсегдатая модных парижских показов Лидию Метельскую, дочку экс-вице-губернатора Петербурга Игоря Метельского, не всегда притягивал мир моды. Сначала будущая модель и дизайнер стремилась построить карьеру в кардинально другом русле: она хотела стать следователем. Для этого даже окончила юридический факультет СПбГУ. Но ее ждало другое будущее.

инстаграм лидия метельская / инстаграм лидия метельская

Сегодня Лида выступает послом модного бренда Ulyana Sergeenko в Петербурге и является основателем бренда Meowshka vintage. Сейчас в планах Метельской получить профильное образование в одном из Институтов моды в Лос-Анджелесе, чтобы и дальше продвигать и развивать свой бренд.

Для себя дизайнер выбирает женственные, элегантные луки. Кружевные платья Dolce & Gabbana ей особенно по душе. Среди российских брендов она отмечает марку Bohe­mique.

Ксения Мозговая

Известный петербургский fashion-консультант, эксперт в области баинга, имиджмейкер Ксения Мозговая в индустрии моды уже более 20 лет. За это время ей удалось организовать большое количество показов и дефиле в Москве, Петербурге, Литве, Владивостоке, Украине и других уголках мира. Мозговая нередко выступает в роли спикера, делится опытом на Неделях моды.

инстаграм ксения мозговая / инстаграм ксения мозговая

Сама Ксения считает, что попала в fashion-индустрию совершенно случайно. Она работала байером, закупала интересные коллекции и презентовала их в Петербурге. С этого все и началось: съемки, запуск новых проектов, развитие модных бутиков, можно продолжать до бесконечности.

Вдохновение светская львица черпает из всего, что ее окружает. Она много общается с фотографами, музыкантами, художниками, дизайнерами, даже политика и бизнес могут натолкнуть на интересные идеи. Мода улиц также привлекает стилиста своей свободой и индивидуальностью, в особенности улицы Берлина и Стокгольма. Однако Мозговая всегда повторяет, что она интереснее, чем то, что на ней надето.

Полина Корабельник

Дочка владельцев ювелирного салона Diamant и магазина часов «Салон Бурэ» Полина Корабельник всесторонняя и увлекающаяся личность. Она получила образование в СПбГУ и стала практикующим клиническим психологом, является членом Российского психологического общества. Полина помогает людям справиться с кризисными ситуациями, проводит консультации как для детей, так и для взрослых. Много времени уделяет проведению тренингов и лекций.

инстаграм полины корабельник / инстаграм полины корабельник

В юности Корабельник серьезно занималась конкуром, с течением времени ее увлечение перешло в хобби и простое общение с лошадьми.

В ювелирном доме своих родителей она представляет коллекцию своего бренда Pauline Jewelry. Изделия этой марки отличаются некой свободой и нетипичными для ювелирных изделий нотками юмора. Полина Корабельникова выступает за умение самовыражаться, что и демонстрируют изделию из коллекций ее бренда. Она создает украшения, которые способны рассказать о своем обладателе многое без слов.

Петербургские светские львицы из этого списка регулярно общаются со своими подписчиками в социальных сетях. Их посты способны вдохновить, подтолкнуть на новые идеи и, конечно, рассказать о самых модных брендах и тенденциях, а также подсказать популярные кластеры, пространства Петербурга для мероприятий или встреч, которые посещают сливки общества.

Ранее ФАН выяснил у звездного стилиста Влада Лисовца, какие прически будут актуальны в 2021 году, как правильно сочетать укладку с одеждой и не выглядеть при этом нелепо. По его словам, в моду возвращаются 70-е и 80-е.