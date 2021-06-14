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Солнечная погода вернется в Петербург благодаря антициклону

Общество
Солнечная погода вернется в Петербург благодаря антициклону
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 14 июня. Антициклон вернулся в Санкт-Петербурге в начале рабочей недели. Подробно об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Северная столица 14 июня окажется на гребне антициклона, усиливающегося с юго-запада. Он разгонит облака, благодаря чему Петербург останется без осадков. Столбики термометров покажут на один-два градуса выше климатической нормы. Воздух в городе прогреется до +23 градусов, а в Ленобласти — до +24, рассказал Леус.

Скорость западного ветра достигнет девяти метров в секунду. В течение дня атмосферное давление немного изменится и составит 762 мм ртутного столба. Жителей Ленобласти предупредили о кратковременных дождях и грозах. Несмотря на это, в регионе будет действовать повышенный класс пожароопасности.

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