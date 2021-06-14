Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июня 11:18
11:16
Политика
Джилл Байден для встречи с Елизаветой II выбрала костюм в тон галстуку мужа
11:15
Происшествия
Жители нескольких улиц Саратова проведут целый день без воды
11:14
Армия
В Калининградской области пройдут военные учения с комплексами «Искандер-М»
11:14
Спорт
Глава FIBA Ньянг временно оставил свой пост из-за скандала в сборной Мали
11:14
Экономика
Стоимость нефти марки Brent перешагнула отметку в 73 доллара за баррель
11:14
Шоу-бизнес
Певица Слава объяснила, почему отказалась от участия в «Битве экстрасенсов»
11:12
Происшествия
Свидетель рассказал, что могло произойти с пропавшими детьми на Кубани
11:12
Спорт
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Джейсон Браун совершил каминг-аут
11:11
Экономика
Рост предложения обездвижил цены на аренду жилья в Москве
11:10
Общество
Коронавирус в РФ выявили еще у 13 721 человека
Все новости

В Петербурге воспитатели частного детсада забыли на улице двухлетнего ребенка

Происшествия
В Петербурге воспитатели частного детсада забыли на улице двухлетнего ребенка
 /  pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 июня. В частном детском саду в Приморском районе воспитатели забыли на прогулке двухлетнюю девочку. Ребенок гулял самостоятельно более 20 мин.

Девочка, оставшись без присмотра, гуляла самостоятельно, в том числе выбегала на проезжую часть. Оставленного ребенка заметила ее мама - женщина выглянула в окно и увидела свою дочь одну у дверей дошкольного учреждения. Девочка не пострадала.

Родители написали заявления в прокуратуру Приморского района Петербурга по факту оставления ребенка в опасности . Они намерены вернуть деньги, заплаченные за пребывание в детском саду, и привлечь виновных к ответственности.

Столичная прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ОМВД по району Ивановское, которые пять лет не реагировали на истязания отцом троих несовершеннолетних дочерей, сообщало РИАМО.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Петербурге воспитатели частного детсада забыли на улице двухлетнего ребенка
санкт-петербург детский сад опасность
Комментировать
Эксклюзив
Жители нескольких улиц Саратова проведут целый день без воды
Жители нескольких улиц Саратова проведут целый день без воды
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 122693 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 83608 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 71578 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 64912 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 42657 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Рейтинг@Mail.ru