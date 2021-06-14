В Петербурге воспитатели частного детсада забыли на улице двухлетнего ребенка

Санкт-Петербург, 14 июня. В частном детском саду в Приморском районе воспитатели забыли на прогулке двухлетнюю девочку. Ребенок гулял самостоятельно более 20 мин.

Девочка, оставшись без присмотра, гуляла самостоятельно, в том числе выбегала на проезжую часть. Оставленного ребенка заметила ее мама - женщина выглянула в окно и увидела свою дочь одну у дверей дошкольного учреждения. Девочка не пострадала.

Родители написали заявления в прокуратуру Приморского района Петербурга по факту оставления ребенка в опасности . Они намерены вернуть деньги, заплаченные за пребывание в детском саду, и привлечь виновных к ответственности.

Столичная прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ОМВД по району Ивановское, которые пять лет не реагировали на истязания отцом троих несовершеннолетних дочерей, сообщало РИАМО.