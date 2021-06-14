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Всемирный день донора отметят в Петербурге

Общество
Всемирный день донора отметят в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 июня. Жителям Северной столицы предложили присоединиться к акции, приуроченной ко Всемирному дню донора. Желающие могут сдать кровь.

Всемирный день донора отмечают 14 июня. Городская станция переливания крови готова принять петербуржцев, заинтересованных в сдаче материала, с 09:00 до 13:00. Праздничные мероприятия в сквере станции начнутся в 11:00. Для гостей подготовили концерт, викторины и другое.

Мероприятие пройдет при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, Ресурсного центра по донорству и Национального фонда развития здравоохранения. К участию приглашаются все желающие.

Почетные доноры могут рассчитывать на компенсацию набора социальных услуг. Воспользоваться такой возможностью в этом году решили почти четыре тысячи человек, сдающих кровь, следует из опубликованных Росстатом данных.

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петербург кровь день донора
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