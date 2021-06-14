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Жилая многоэтажка горит в Приморском районе Петербурга

Происшествия
Жилая многоэтажка горит в Приморском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 14 июня. Пожар охватил одну из квартир в девятиэтажном доме на аллее Поликарпова. Возгорание зафиксировано на втором этаже.

Тревожный сигнал в диспетчерскую службу поступил рано утром. На место ЧП в Приморский район выехали четыре пожарные машины и 16 спасателей, передает источник ФАН в экстренных службах.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Причина возгорания станет известна после ликвидации огня.

Владимир Путин подписал закон, который расширил права пожарных при возгорании. Теперь сотрудникам МЧС разрешено проверять документы у заявляющих о пожаре россиян, передает Deita.

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пожар мчс петербург
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