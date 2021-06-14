Конференцию GLEX-2021 в Петербурге посетят представители 59 стран

Санкт-Петербург, 14 июня. Международная конференция по исследованию космоса GLEX-2021 стартует в Северной столице. Открытие мероприятия состоится в Таврическом дворце.

Саммит будет продолжаться пять дней, в его сессиях примут участие более 800 человек из 59 стран мира. Организовал конференцию Роскосмос совместно с Международной астронавтической федерацией, также соорганизатором выступило правительство Санкт-Петербурга. В ходе мероприятия участники заслушают 576 докладов, часть из них будет представлена дистанционно.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что обратится к главе NASA Биллу Нельсону с просьбой повлиять на американского лидера Джо Байдена из-за санкционных ограничений против отечественных организаций. Глава Роскосмоса указывал на непонимание подобных выпадов в сторону космической промышленности России.