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Скейтбордист получил по голове во время трюка с лошадью в Петербурге

Происшествия
Скейтбордист получил по голове во время трюка с лошадью в Петербурге
pixabay.com  /  Capri23auto

Санкт-Петербург, 14 июня. Житель Петербурга на скейте решил проехать по тротуару под лошадью, однако животное остановило его ударом копыта по голове.

Инцидент произошел в центре Санкт-Петербурга на улице Рубинштейна. Молодой человек пытался проскочить под лошадью, однако животное испугалось такой неожиданной выходки и лягнуло смельчака по голове, рассказывают очевидцы.

Любитель острых ощущений смог самостоятельно подняться с тротуара, но ему не удалось избежать травмы головы. Скейтбордисту пришлось обращаться за помощью к медикам.

Происшествие с участием копытного животного также произошло в Татарстане. Запряженная в телегу лошадь врезалась в толпу людей. В результате инцидента пострадали несколько человек.

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