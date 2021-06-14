Учения для добровольных спасателей прошли в Ломоносовском районе Ленобласти

Санкт-Петербург, 14 июня. Члены Объединения добровольных спасателей стали участниками ежегодных учений. Они отработали навыки оказания первой помощи и ликвидации опасных ситуаций.

Мероприятия прошли на территории Ломоносовского района Ленобласти. Для спасателей смоделировали ряд ситуаций, среди которых ДТП, обрушения, пожары и поиски в лесном массиве, уточнили в региональном ГУ МЧС России.

На этапе «Пожар» в качестве ассистентов были представлены сотрудники 37-го пожарно-спасательного отряда. Они привезли с собой боевую автоцистерну с пожарно-техническим вооружением и поделились опытом с добровольцами.

Петербургская школьница ранее получила медаль МЧС России за спасение трехлетнего ребенка в бассейне. Во время отдыха в Севастополе девочка услышала крики тонущего ребенка и бросилась ему на помощь.