Полиция Петербурга присматривает за польскими футбольными фанатами

Санкт-Петербург, 14 июня. Петербургские правоохранительные органы организовали сопровождение для прибывших болельщиков из Польши в Северную столицу. По данным СМИ, гости имеют «буйный нрав».

Гостей Санкт-Петербурга стерегут возле баров на улице Рубинштейна. Отмечается, что еще днем местные жители заметили на улицах города не только российских сотрудников правопорядка, но и польских экспертов. Коллеги прибыли в Россию специально для помощи местной полиции. Болельщики ведут себя очень активно, вечером их видели на главной барной улице города.

Сборная Польши начнет групповой этап чемпионата Европы 14 июня матчем против команды Словакии. Стартовый свисток на стадионе «Санкт-Петербург» прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА в качестве наставника московского ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение, что Санкт-Петербург становится футбольной столицей Европы. По его словам, этот праздник ждали все европейские страны.