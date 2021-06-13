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Петербург предусмотрел выезд реанимобиля на игровое поле в период Евро-2020

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Петербург предусмотрел выезд реанимобиля на игровое поле в период Евро-2020
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Санкт-Петербург, 13 июня. Генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин сообщил о возможности выезда реанимобиля на игровое поле в период Евро-2020.

Полузащитник датской сборной по футболу Кристиан Эриксен упал на газон и не смог подняться в ходе матча первого тура групповой стадии чемпионата Европы с Финляндией 11 июня. Медики оказывали спортсмену помощь около 15 минут, игру возобновили только через полтора часа.

Согласно требованиям регламента, координаторы должны предусмотреть выезд на поле экстренной помощи в случае травмы или плохого самочувствия спортсменов и болельщиков. Организаторы Евро-2020 подготовились к такому развитию событий, сообщает ТАСС.

Первый матч Евро-2020 с участием российских футболистов состоялся 11 июня. Игру команд из России и Бельгии посетили 26 264 человек. Этот показатель стал рекордным с начала мероприятия.

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сорокин евро-2020 реаномобиль
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