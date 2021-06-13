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Метро Петербурга попросило пассажиров носить маски и соблюдать дистанцию

Общество
Метро Петербурга попросило пассажиров носить маски и соблюдать дистанцию
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 13 июня. Использование масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными правилами для посещения общественного транспорта, напомнили в пресс-службе городского метро.

Роспотребнадзор рекомендует также использовать антисептики в общественных местах. Соблюдение простых мер предосторожности позволит защитить себя и окружающих от возможного заражения коронавирусной инфекцией.

Правительство Петербурга намерено усилить контроль за соблюдением масочного режима в метро. Нарушение этого требования будет грозить пассажирам подземки штрафом в размере 4 тыс. рублей, следует из сообщения.

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петербург метро коронавирус
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