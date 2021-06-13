Прохладная дождливая погода придет в Ленобласть в начале недели

Санкт-Петербург, 13 июня. Жителей Ленобласти ожидают похолодание и осадки в начале недели, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Жителей региона ожидают кратковременные дожди и грозы в понедельник. Порывы северо-западного ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах 19–24 градусов тепла, ночью столбик термометра может опускаться 9–14 градусов выше нуля.

Скачок атмосферного давления ожидается на территории Ленобласти в ночь на 14 июня, однако затем этот показатель придет в норму. Несмотря на дождливую погоду, в регионе будет действовать повышенный класс пожароопасности.

Лоси стали чаще выбегать на дороги Петербурга и Ленобласти из-за жаркой погоды. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора просит водителей проявить особую внимательность на трассах.