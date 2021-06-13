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Петербуржец погиб при пожаре на улице Красного Курсанта

Происшествия
Петербуржец погиб при пожаре на улице Красного Курсанта
Невские Новости

Санкт-Петербург, 13 июня. Один человек стал жертвой пожара в Петроградском районе. Возгорание произошло в жилой пятиэтажке по улице Красного Курсанта.

Тревожный сигнал поступил в диспетчерскую службу днем в 14:38. Меньше чем за час сотрудники МЧС локализовали пожар, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Огонь распространился на площади 20 квадратных метров. По данным источника, в результате ЧП погиб человек, информации о пострадавших не поступало.

Спасатели привлекли для тушения пожара четыре спецмашины и 17 человек личного состава. Причина возгорания выясняется.

Похожий трагичный случай произошел в Якутске. Три человека сгорели заживо в результате пожара в частном доме.

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