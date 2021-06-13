Петербуржец перерезал жене горло «ради съемок»

Санкт-Петербург, 13 июня. Сотрудники полиции задержали жителя Северной столицы. По мнению правоохранителей, пьяный мужчина ударил ножом жену.

По неофициальной информации, поножовщина произошла рано утром возле дома на 17-й линии Васильевского острова. Гражданин рассказал силовикам о съемках некоего фильма, в котором участвует сам. Мужчина по сценарию должен был травмировать человека. Петербуржец отметил, что кровь не принадлежит жене.

Пострадавшую госпитализировали, врачи сохранили ей жизнь. У супругов, ведущих асоциальный образ жизни, есть маленький ребенок. Им займутся органы опеки.

В Кронштадт к местному жителю приехала москвичка. Во время пьяной ссоры горожанин ударил потерпевшую ножом.