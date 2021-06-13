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ФАН узнал причину скопления скорых у Покровской больницы в Петербурге

Общество
ФАН узнал причину скопления скорых у Покровской больницы в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 13 июня. Источник в администрации Северной столицы объяснил, чем было обусловлено скопление скорых возле Покровской больницы.

В СМИ ранее появилась информация, что недалеко от Покровской больницы вечером 12 июня наблюдалась вереница машин скорой помощи. К тому же один из пользователей социальной сети «ВКонтакте» опубликовал соответствующий пост. В нем мужчина указал, что возле больницы стоят около 15 машин. Федеральное агентство новостей связалось с источником в администрации города с просьбой разъяснить ситуацию.

«Это был резерв. Вчера были концерты и матч Россия — Бельгия. Как вы знаете, на таких мероприятиях нужны скорые, тем более в условиях пандемии. В случае необходимости их использовали бы как инфекционные боксы. Но кто-то сфотографировал, не понимая, в чем дело, выложил в соцсети и понеслось», — отметил источник.

Формирование коллективного иммунитета сведет на нет рост количества случаев коронавируса, напоминают медики. Появлению иммунитета предшествует активная вакцинация населения. На этой неделе в Петербург привезли новую партию препарата «КовиВак» от Центра им. Чумакова.

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петербург покровская больница скорые
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