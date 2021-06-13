Короткий ливень прошел в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. Жара в Санкт-Петербурге сменилась внезапным ливнем. Однако дождь шел недолго. После него над Невским проспектом выглянуло солнце.

Посветлевшее небо также быстро затянулось облаками, после чего в Северной столице снова выпали летние осадки. Дождь, который прошел 13 июня в районе полудня, застал врасплох некоторых жителей Петербурга и гостей города.

На следующей неделе в Северной столице наступит небольшое похолодание до +21 градуса. Самая низкая температура ожидается в среду. После этого столбики термометров покажут до +29 ºC. Метеорологи не исключают вероятность осадков 14 июня. В остальные дни дождей не предвидится.