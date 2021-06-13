Почти 30 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки

Санкт-Петербург, 13 июня. Медики Северной столицы за сутки обследовали на коронавирус 27 797 человек, заявили в пресс-службе городской администрации.

В службу «122» поступило 9710 звонков, связанных с вопросами на тему коронавирусной инфекции. Тем, кто заразился COVID-19, оказывается вся необходимая помощь. В Северной столице в борьбе с коронавирусом задействованы более тысячи волонтеров и 13 тысяч врачей.

В городе налажена кампания по вакцинации от коронавируса. Желающие могут сделать прививку бесплатно. Для этого нужно обратиться в медицинское учреждение по месту проживания, где горожанам предоставят всю актуальную информацию.

В Петербург поставили новую партию вакцины «КовиВак» от Центра им. Чумакова. Она расфасована по одной дозе в ампуле. В ближайшее время «КовиВак» распределят по пунктам вакцинации. По последним данным, более 745 540 петербуржцев привились от коронавируса.