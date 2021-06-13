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Небольшое похолодание ожидается в Петербурге в начале недели

  /   Обновлено: 13 июня 2021 10:30
Общество
Небольшое похолодание ожидается в Петербурге в начале недели
pixabay.com

Санкт-Петербург, 13 июня. Жителей Санкт-Петербурга ожидает небольшое похолодание на следующей неделе, предупредили специалисты Гидрометцентра.

Столбики термометров 14 июня покажут до +21ºC, однако синоптики не исключают вероятность дождя. При этом в остальные дни осадков не предвидится. Самый холодный день придется на среду, когда воздух прогреется до +19 градусов. В конце недели снова станет жарко. В субботу и воскресенье ожидается до 29 градусов тепла.

В Центральном федеральном округе потеплеет с 13 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. С 14 числа температура воздуха поднимется на один-два градуса. Россиян ожидают солнечные дни, отметил синоптик.

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