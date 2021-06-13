Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет в Петербурге в 20-й раз

Санкт-Петербург, 13 июня. Музыкальный фестиваль Stereoleto пройдет с 13 по 14 июня в Петербурге, на сцене выступят Леван Горозия, «Би-2», Иван Дорн, RSAC, Tesla Boy и другие.

В честь 20-летия Stereoleto организаторы фестиваля подготовили четыре сцены на территории общественного пространства «Севкабель Порт». Песнями и музыкой гостей порадуют более 40 исполнителей, сообщает портал «Невские новости».

Ранее, в честь Дня России курсирующие по улицам Петербурга автобусы получили новую праздничную расцветку. Украшение петербургских автобусов в праздничные дни уже давно стало городской традицией. Внешний вид общественного транспорта меняется в период государственных праздников, например, в День государственного флага РФ, а также в День основания Петербурга.