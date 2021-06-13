Петербург принял новую партию вакцины «КовиВак» от Центра им. Чумакова

Санкт-Петербург, 13 июня. На Центральную фармацевтическую базу в Петербурге поступила новая крупная партия вакцины «КовиВак» из 3900 комплектов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Вакцина расфасована по одной дозе в ампуле. В скором времени «КовиВак» распределят по пунктам вакцинации.

Как уточнили в администрации, с начала прививочной кампании 745 540 петербуржцев пришли на вакцинацию от коронавируса. Из них 621 698 полностью закончили двухэтапный цикл.

За все время в Петербург поступило 863 942 доз вакцин от коронавируса. Сейчас в поликлиниках города и на Центральной фармацевтической базе в неизрасходованном запасе хранится 112 786 комплектов.

Недавно Центр имени Чумакова РАН объявил, что собирается увеличить производство вакцины «КовиВак».

Ранее RT сообщал, что правительство Петербурга вводит дополнительные ограничения к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях из-за ситуации с коронавирусом.