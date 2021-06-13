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Спасатели извлекли тело погибшего из реки Смоленки в Петербурге

Происшествия
Спасатели извлекли тело погибшего из реки Смоленки в Петербурге
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 13 июня. Сотрудники спасательных служб достали из реки Смоленки тело без признаков жизни.

Очевидцы рассказали в группе «ВКонтакте» «Дорожный инспектор», что инцидент произошел возле дома №23к2 по улице Беринга.

Согласно опубликованному видео, на месте инцидента находились два автомобиля скорой помощи. Тело было полностью накрыто пленкой

Пол погибшего пока неизвестен. Детали происшествия выясняются.

Ранее стало известно, что петербургские каякеры спасли напуганного кота из канала Грибоедова. Инцидент произошел около 7 часов утра субботы.

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петербург тело смоленка
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