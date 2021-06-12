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Петербургское метро будет работать круглосуточно в дни поздних матчей Евро-2020

Общество
Петербургское метро будет работать круглосуточно в дни поздних матчей Евро-2020
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 12 июня. В Петербурге метрополитен будет работать круглосуточно, когда в городе матчи чемпионата Европы по футболу будут заканчиваться в позднее время.

С соответствующим заявлением выступил председатель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

«По матчам, которые заканчиваются в позднее время — на этот период у нас будет продлена работа общественного транспорта. И метро перейдет на круглосуточный режим», — цитирует Полякова ТАСС.

ГУП «Петербургский метрополитен» также сообщал, что подземка в ночь с 12 на 13 июня будет работать без ночного технологического перерыва. Такой же режим работы предполагается с 21 на 22 июня. Но на станциях с несколькими выходами некоторые вестибюли будут закрыты.

Приобрести жетоны с 02:00 до 04:30 часов можно будет только в кассах станций за наличный расчет. Попасть в метро в эти часы можно будет по жетонам, банковским картам и проездным билетам.

Ранее сообщалось, что в московском метро запустили тематический поезд в поддержку российской сборной на чемпионате Европы по футболу, сообщает RT. На вагонах изображены портреты футболистов и лозунг национальной команды: «Играем за вас».

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футбол метро евро-2020
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