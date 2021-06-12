Сборная России объявила состав на матч против Бельгии

Санкт-Петербург, 12 июня. Сборная России объявила стартовый состав на матч против Бельгии в рамках Евро-2020. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выведет команду с капитанской повязкой.

Место в воротах займет Антон Шунин. В защите сыграют Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес.

В полузащите у национальной сборной выйдут Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин и Роман Зобнин. Единственный нападающий — это Артем Дзюба.

Матч сборных России и Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Главным судьей встречи будет испанец Матеу Лаос.

Ранее сообщалось, что российский футболист Андрей Мостовой рискует пропустить чемпионат Европы. Причиной этого является сомнительный тест на коронавирус, который сдал полузащитник. В пятницу ему предстоит сдать повторные анализы.