Петербургские автобусы украсили в цвета триколора ко Дню России

Санкт-Петербург, 12 июня. Автобусы, курсирующие по улицам Петербурга, получили новую праздничную расцветку в честь Дня России, который отмечается 12 июня.

Транспорт в праздничном убранстве заметили в центре Северной столицы на Лиговском проспекте. Автобус украсили яркими и красочными цветами российского флага, к которым добавились две крупные надписи по бокам: «День России!» и «12 июня». Видеороликом, снятым очевидцами, поделился Telegram-канал «Mash на Мойке».

Украшение петербургских автобусов в праздничные дни уже давно стало городской традицией. Внешний вид общественного транспорта меняется в период государственных праздников, например, в День государственного флага РФ, а также в День основания Петербурга.

В Москве тем временем ко Дню России улицы украсили флагами и праздничными плакатами. Кроме того, ожидается включение специальной подсветки столичных зданий.