Ушел из жизни профессор Санкт-Петербургской консерватории Урываев

Санкт-Петербург, 12 июня. Профессор Санкт-Петербургской консерватории, пианист Сергей Урываев скончался в возрасте 73 лет.

Урываев умер в больнице. По предварительным данным, в последнее время он боролся с коронавирусом. Вероятно, причина смерти — последствия болезни. О дате и месте похорон скажут позднее.

Музыкант со студенчества проводил концерты в России и за рубежом. Пианист выступал сольно и в сопровождении различных симфонических и камерных оркестров, однако основным направлением его деятельности являлось камерное музицирование.

Сергею Урываеву в 2003 году было присвоено почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации.