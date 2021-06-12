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МВД возбудило дело после кражи у петербургского пенсионера 2 млн рублей

Происшествия
МВД возбудило дело после кражи у петербургского пенсионера 2 млн рублей
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Санкт-Петербург, 12 июня. Пенсионер лишился крупной суммы по вине друга. Следственный департамент МВД по данному факту возбудил уголовное дело, передает источник Федерального агентства новостей.

В полицию обратился 61-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что его товарищ в период с сентября 2020-го по май 2021 года переводил себе на банковскую карту его деньги.

Сумма ущерба, по предварительным данным, составила 2 млн рублей. Дело заведено по статье «Мошенничество». Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются, расследование продолжается.

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мвд уголовное дело мошенничество
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