МВД возбудило дело после кражи у петербургского пенсионера 2 млн рублей

Санкт-Петербург, 12 июня. Пенсионер лишился крупной суммы по вине друга. Следственный департамент МВД по данному факту возбудил уголовное дело, передает источник Федерального агентства новостей.

В полицию обратился 61-летний мужчина. Потерпевший рассказал, что его товарищ в период с сентября 2020-го по май 2021 года переводил себе на банковскую карту его деньги.

Сумма ущерба, по предварительным данным, составила 2 млн рублей. Дело заведено по статье «Мошенничество». Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются, расследование продолжается.