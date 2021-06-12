ФАН узнал о состоянии петербуржца, госпитализированного с застрявшим вибратором

Санкт-Петербург, 12 июня. Молодой человек лежал на улице в неадекватном состоянии. Полиция доставила его в больницу, медики обнаружили в прямой кишке пациента вибратор.

Из-за тяжелого токсического отравления он находится в реанимации, медики планируют провести ряд операций, сообщал источник ФАН в медицинских кругах.

Сам пострадавший не смог объяснить произошедшее. Он отказался рассказывать, как его зовут. Другие детали инцидента будет устанавливать полиция. У мужчины возьмут анализы на предмет употребления спиртного или запрещенных веществ.

Секс-игрушку за 27 тысяч рублей украли из московского интим-магазина. Мужчина прямо на глазах у продавца взял дорогостоящий вибратор и вышел из магазина, не заплатив. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения.