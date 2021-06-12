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Малькевич: Петербург стал футбольной столицей Европы

  /   Обновлено: 12 июня 2021 17:04
Общество
Малькевич: Петербург стал футбольной столицей Европы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 июня. Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич заявил, что Петербург по праву стал футбольной столицей Европы.

В этом году Северная столица примет на стадионе «Газпром Арена» семь матчей чемпионата Европы 2020 года. 12 июня сборная России сыграет с Бельгией. По словам Малькевича, нужно гордиться тем, что есть у страны.

«Питер стал футбольной столицей России, Европы. У нас все для этого есть», — подчеркнул он в ходе второго заседания пресс-клуба «Петербургский уикенд» на площадке Медиагруппы «Патриот».

Также журналист добавил, что 12 июня отмечается не только День России. Так, 30 лет назад состоялся референдум, в ходе которого жители проголосовали за возвращение Ленинграду исторического имени — Санкт-Петербург.

Впервые российские журналисты и общественные деятели встретились для обсуждения актуальных тем на базе медиацентра «Патриот» в мае. Тогда гостем «Петербургского уикенда» стал первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала, ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин.

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малькевич медиагруппа патриот петербургский уикенд
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