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Общество
Милонов сравнил Вишневского с «клопом» и объяснил продажность «оппозиции»
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Милонов сравнил Вишневского с «клопом» и объяснил продажность «оппозиции»

  /   Обновлено: 12 июня 2021 16:24
Общество
Милонов сравнил Вишневского с «клопом» и объяснил продажность «оппозиции»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 июня. Депутат Государственной думы Виталий Милонов в пресс-клубе «Петербургский уикенд» назвал «клопом» петербургского парламентария Бориса Вишневского.

Гостями «Петербургского уикенда» стали гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич, депутат Госдумы Виталий Милонов, а также ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев.

Участники мероприятия обсудили важные новости текущей повестки, в том числе деятельность так называемой «оппозиционной» тусовки. Милонов считает, что «оппозиция» в России продажная и обслуживает мелко-корыстные интересы.

Милонов сравнил Вишневского с «клопом» и объяснил продажность «оппозиции»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В качестве примера он привел депутатов ЗакСа Максима Резника и Бориса Вишневского. Парламентарий заявил, что данные персоны — это «девочки по вызову для внутренней борьбы партий». Милонов также сравнил Вишневского с «клопом».

«На всех семинарах, поедая шпроты, Борис Лазаревич с остатками своих волос высказывает свою позицию. Он что в тюрьме сидит? Привожу пример: более вонючего клопа, чем вот этих, представить в Петербурге нельзя», — подчеркнул депутат Госдумы.

Второе заседание пресс-клуба, в котором принимают участие известные российские журналисты, политики и общественные деятели, состоялось в субботу, 12 июня, в День России. Первая встреча прошла в мае, когда уникальный проект был официально запущен.

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Виталий Милонов Борис Вишневский оппозиция петербургский уикенд
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