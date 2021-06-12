Петербургские каякеры спасли напуганного кота из канала Грибоедова

Санкт-Петербург, 12 июня. Жители Петербурга во время речной прогулки на каяках обнаружили напуганного кота, который застрял в нише стены набережной канала Грибоедова.

Инцидент произошел около 7 часов утра. Каякеры случайно заметили животное, которое сидело в нише без возможности выбраться из ловушки. В распоряжении ФАН оказалось видео, на котором петербуржцы стараются помочь коту.

Сперва попытку спасти его предпринял инструктор, однако испуганный зверь не давался в руки. Затем животное попробовали вызволить с помощью водонепроницаемого мешка. В процессе кот выскользнул и оказался в воде, хотя совсем не растерялся и начал плыть. Инструктор вытащил его на лодку, и животное в целости и сохранности довезли до пристани.

В Москве тем временем спасли котенка, забравшегося под капот автомобиля. На помощь малышу пришли сотрудники ДПС.