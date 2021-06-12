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Беглов напомнил петербуржцам о соблюдении масочного режима и социальной дистанции

Общество
Беглов напомнил петербуржцам о соблюдении масочного режима и социальной дистанции
vk.com  /  Александр Беглов

Санкт-Петербург, 12 июня. Специалисты провели рейд в четырех торговых центрах Петербурга. Всего было проверено 75 объектов, в том числе фуд-корты, магазины и кафе.

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга вместе с Роспотребнадзором и сотрудниками полиции провели новую проверку в торговых центрах Северной столицы. В пятницу, 11 июня, прошел рейд по поручению губернатора Александра Беглова.

«В городе уже много туристов. Прибывают болельщики на чемпионат Европы по футболу. Сейчас многое зависит от нашей общей ответственности. Расслабляться нельзя — маски, социальная дистанция — никто этого не отменял», — заявил глава Петербурга.

Всего сотрудниками было проверено 67 магазинов, четыре фуд-корта, три кафе, а также одна точка оказания услуг. В одном из торговых центров на входе не обнаружили термометрию, также там не контролировали использование средств индивидуальной защиты. На другом объекте, где велась проверка, посетители не соблюдали социальную дистанцию. Также зрители кинотеатров были без масок.

Ранее сообщалось, что Смольный утвердил новые ограничения по коронавирусу в Петербурге. Согласно новым требованиям, число посетителей на зрелищных мероприятиях не должно превышать трех тысяч человек.

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проверка беглов торговые центры коронавирус
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