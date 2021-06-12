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Стало известно, как изменится движение на дорогах Петербурга из-за «Алых парусов»

Общество
Стало известно, как изменится движение на дорогах Петербурга из-за «Алых парусов»
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 12 июня. Водителей Петербурга оповестили об изменениях в графике дорожного движения в связи с проведением массовых мероприятий в июне.

Движение с 11 июня до полуночи 1 июля будет перекрыто на четной стороне набережной канала Грибоедова от Невского до Инженерной и от Царицынского проезда до Мало-Конюшенного моста; нечетной стороне набережной канала Грибоедова вдоль дома 3, набережной Мойки от Аптекарского до набережной Лебяжьей канавки, по нечетной стороне Большой Конюшенной от Волынского до Конюшенной, по четной стороне Большой Конюшенной улицы от Невского до Конюшенной, а также по проезду вдоль Марсова поля, Царицынскому проезду, Шведскому и Конюшенному переулку. Ограничения вводятся для размещения фан-зон в рамках Евро-2020.

Начиная с 23:00 27 июня до 24:00 1 июля движение будет перекрыто по проезду вдоль дома 4 и домов 6-8 по Дворцовой, по Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки. Одностороннее движение организуют с 11 июня до полуночи 1 июля по Аптекарскому переулку в направлении от Миллионной улицы к набережной Мойки. На изменениях скажется и подготовка к «Алым парусам». С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте «Невских Новостей».

Власти Петербурга и представители кикшеринговых компаний согласовали новые правила использования электросамокатов в городе. Как сообщалось ранее, подробно о них рассказал депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

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петербург транспорт мероприятия
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