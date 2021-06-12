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Губернатор Петербурга вручил паспорта юным горожанам

Общество
Губернатор Петербурга вручил паспорта юным горожанам
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Санкт-Петербург, 12 июня. Губернатор Северной столицы Александр Беглов выдал паспорта граждан Российской Федерации молодым жителям. Церемония прошла в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Молодежное патриотическое мероприятие состоялось на День России. Беглов лично вручил 18 юным горожанам паспорта и отметил, что страна и ее молодежь вызывают гордость.

«Вы родились в новой России. Вместе с вами наша страна крепла и развивалась», — подчеркнул глава города во время выступления на мероприятии.

Также в парке открыли выставку. Ее организаторами выступили участники поискового движения. В музее, созданном в палатке, можно увидеть предметы, которые поисковики обнаружили на местах битв Великой Отечественной войны. Кроме того, в парке прошла выставка современной военной техники и средств связи.

До этого Беглов поздравил горожан с Днем России. Он отметил, что праздник символизирует победу и стремление жить в сильной стране.

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