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КГИОП Петербурга намерен через суд потребовать восстановления лепнины на доме Орлова

Общество
КГИОП Петербурга намерен через суд потребовать восстановления лепнины на доме Орлова
kgiop.gov.spb.ru  /  Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Санкт-Петербург, 12 июня. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратился в полицию из-за незаконного демонтажа лепнины на доме Орлова.

Здание находится на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге. Накануне в комитет начали поступать жалобы на демонтаж лепных украшений на доме. Специалисты ведомства провели проверку и выявили нарушение требований, которые прописаны в законодательстве об объектах культурного наследия.

Горельефные полуфигуры женщин были без согласования демонтированы со здания, которое является памятником. Декор относится к предмету охраны. Комитет подал заявление в полицию по статье о повреждении объектов культурного наследия. Ведомство намерено подать в суд иск и потребовать восстановления декора.

До этого депутат Заксобрания Петербурга Михаил Амосов назвал главную проблему сохранения памятников культурного наследия в России. Также депутат предложил один из вариантов решения данного вопроса.

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