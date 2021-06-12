Петербуржцев предупредили о грозе и граде в воскресенье

Санкт-Петербург, 12 июня. Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу рассказали об ухудшении погодных условий в воскресенье, 13 июня. В городе возможны кратковременные дожди, град и грозы.

Жителей Северной столицы предупредили, что в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, местами могут пройти ливни и град. Синоптики передают, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5-10 метров в секунду.

Спасатели призвали горожан быть внимательными и осторожными. В МЧС напомнили, что при грозе стоит воздержаться от поездок на природу, а также опасно приближаться к металлическим предметам и высоким деревьям. Также там подчеркнули, что находится в водоеме или на его берегу при грозе — опасно для жизни.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус предупредил Петербуржцев о дождливой и облачной погоде 12 июня. Он рассказал, что небо затянет облаками и возможны кратковременные дожди.