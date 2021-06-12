Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 15:12
15:11
Происшествия
Четырехлетний ребенок выжил после падения из окна в Кировске
15:11
Общество
Собянин ввел ограничения на работу ресторанов в Москве
15:09
Шоу-бизнес
Ивар Калныньш рассказал о конфликте Пугачевой с режиссером фильма «Душа»
15:09
Общество
Правительство Москвы порекомендовало перевести на удаленку не привитых работников
15:08
Весь мир
Два человека погибли при взрыве на шахте в Колумбии
15:08
Армия
В ЛНР назвали заявления Киева об атаке ВСУ на ополченцев информационными вбросами
15:06
Экономика
Угольный разрез «Богатырь» по итогам аукциона перешел во владение «Коулстар»
15:06
Общество
Путин заявил, что Россия может вакцинировать от коронавируса всех желающих
15:04
Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула, что год содержит потерявшего работу мужа
15:03
Общество
В Центре Гамалеи допустили появление «московских» штаммов коронавируса
Все новости

Петербуржцев предупредили о грозе и граде в воскресенье

Общество
Петербуржцев предупредили о грозе и граде в воскресенье
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 12 июня. Сотрудники ГУ МЧС по Петербургу рассказали об ухудшении погодных условий в воскресенье, 13 июня. В городе возможны кратковременные дожди, град и грозы.

Жителей Северной столицы предупредили, что в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, местами могут пройти ливни и град. Синоптики передают, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5-10 метров в секунду.

Спасатели призвали горожан быть внимательными и осторожными. В МЧС напомнили, что при грозе стоит воздержаться от поездок на природу, а также опасно приближаться к металлическим предметам и высоким деревьям. Также там подчеркнули, что находится в водоеме или на его берегу при грозе — опасно для жизни.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус предупредил Петербуржцев о дождливой и облачной погоде 12 июня. Он рассказал, что небо затянет облаками и возможны кратковременные дожди.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Петербуржцев предупредили о грозе и граде в воскресенье
погода мчс петербург
Комментировать
Эксклюзив
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Военный эксперт рассказал о горячей фазе холодной войны США и России в Черном море
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 333538 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 67835 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 57967 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Экономика 55519 9 июня 2021
Запущенный Путиным Амурский ГПЗ будет приносить России свыше $2,3 млрд в год
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 53047 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Рейтинг@Mail.ru