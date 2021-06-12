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Названы места Петербурга, где могут запретить движение электросамокатов

Общество
Названы места Петербурга, где могут запретить движение электросамокатов
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Санкт-Петербург, 12 июня. Жители Санкт-Петербурга выбрали места, в которых предлагается запретить движение электросамокатов. Список попал в распоряжение Федерального агентства новостей.

Петербуржцы направили в адрес депутата городского Законодательного собрания Алексея Цивилева список мест, в которых движение электросамокатов может попасть под запрет. Он был предоставлен Федеральному агентству новостей.

Согласно содержанию списка, жители города предлагают ограничить движение в следующих местах: проспект Народного Ополчения, улица Лени Голикова, Малая Садовая улица, Малая Конюшенная улица, Большая Московская улица, площадь Труда (в период проведения ремонтных работ), набережная Канала Грибоедова, Большой проспект Васильевского острова, переулок Пирогова, набережная Реки Мойки, набережная Реки Фонтанки.

Кроме того, граждане предлагают запретить движение на Лермонтовском проспекте от набережной Обводного канала до Рижского проспекта. В список также вошли Фонарный, Прачечный, Вознесенский, Почтамтский переулки; улица Садовая, Гороховая, Рубинштейна, Римского Корсакова, Декабристов и Глинки, Невский проспект, Лиговский проспект, Литейный проспект. Наконец, в список попали Большая Морская и Малая Морская улицы.

Необходимость в формировании перечня была определена по результатам последнего совещания по вопросу об ограничении пользования электросамокатами, сообщает пресс-служба депутата. Планируется запретить их движение в парках, скверах и зонах отдыха. На других территориях предлагается ограничить скорость электросамокатов до 10 километров в час.

Ранее Цивилев заявил, что электросамокаты могут представлять угрозу для горожан. Это связано с высокой скоростью движения этого транспортного средства.

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