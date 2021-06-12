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Друг пенсионера тайно перевел с его карты 2 млн рублей в Петербурге

Происшествия
Друг пенсионера тайно перевел с его карты 2 млн рублей в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 июня. В полицию Северной столицы обратился 62-летний пенсионер. Он заявил, что его друг перевел себе на карту 2 млн рублей.

На протяжении девяти месяцев друг мужчины, 62-летний пенсионер, переводил с карты потерпевшего себе на счет деньги. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за мошенничество. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, расследование дела продолжается.

Петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщал ФАН. Злоумышленникам удалось обмануть женщину на 2 млн 52 тыс. рублей.

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