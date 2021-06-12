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Более 745 тысяч петербуржцев вакцинировались от коронавируса

Общество
Более 745 тысяч петербуржцев вакцинировались от коронавируса
pskovgorod.ru  /  Город Псков

Санкт-Петербург, 12 июня. Прививку от коронавирусной инфекции получили уже 745 540 жителей Петербурга, сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что из них 621 698 человек привились двумя компонентами препарата и полностью завершили цикл вакцинации. На сегодняшний день в городе на Неве доступны три отечественные вакцины.

Так, «Спутником V» привились 714 755 человек, «КовиВаком» — 7396 человек, а «ЭпиВакКороной» — 23 389 человек. В Северной столице работают 134 стационарных и 25 мобильных медицинских кабинетов.

Остаточное количество антител после прививки «ЭпиВакКороной» выработалось у 95,8% россиян. Об этом рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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петербург вакцинация коронавирус
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