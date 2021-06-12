В Смольном опровергли перепрофилирование Мариинской больницы для борьбы с COVID-19

Санкт-Петербург, 12 июня. Мариинскую больницу в Петербурге не планируют закрывать под прием только больных коронавирусной инфекцией. Такая информация ранее появилась в ряде СМИ.

Разговоры о перепрофилировании медучреждения преждевременны. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на источник в Смольном.

Решение о переводе больницы только на лечение пациентов с COVID-19 будет принято в том случае, если возникнет острая необходимость. В самом медучреждении пока не прокомментировали информацию о переходе на работу только с коронавирусными пациентами.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что благоприятная ситуация с коронавирусной инфекцией в России — это заслуга Роспотребнадзора. Благодаря слаженной работе ученых, медиков, властей и специалистов ведомства в стране не было даже второй вспышки заболевания.