Петербуржцев предупредили о дождливой и облачной погоде 12 июня

Санкт-Петербург, 12 июня. Жителей Петербурга 12 июня ожидает облачная и дождливая погода. О таком прогнозе рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице в субботу окажутся под влиянием циклона, который придет в город с северо-запада. Небо затянет облаками, возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня местами ожидается гроза.

Температура в Петербурге поднимется до +24 градусов, а в Ленобласти уличные термометры покажут до +25 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Во время грозы его порывы могут усиливаться. Атмосферное давление опустится до 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал наступление тепла в Центральном федеральном округе. Почувствовать его можно будет уже с 13 июня.