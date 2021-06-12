Прощание с народной артисткой Волковой пройдет в Никольском соборе

Санкт-Петербург, 12 июня. Отпевать народную артистку будут в 13:00 в Никольском соборе в Петербурге по инициативе Мариинского театра.

Церемония прощания состоится в Центральном зале крематория на Шафировском проспекте, 12. Для этого предоставят автобусы от собора для поездки на церемонию.

Экс-солистка Мариинского театра разбилась 6 июня вечером в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. В легковой автомобиль Datsun, в котором ехали 80-летняя певица Римма Волкова и еще два человека, врезался микроавтобус Peugeot Boxer, сообщал сайт 360tv.ru.