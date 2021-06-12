Беглов назвал День России главным символом победы страны и поздравил с праздником

Санкт-Петербург, 12 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем России и отметил, что праздник является символом победы нашей страны.

Праздник также символизирует стремление жить в сильной России, стоять за национальные интересы и совместными усилиями преодолевать сложности, дополнил глава города. Он напомнил, что последний год стал непростым для Северной столицы в связи с пандемией. При этом все усилия были направлены на борьбу с заболеванием, но это не помешало успешно продолжать работу, направленную на развитие города.

До этого гражданам рассказали об истории и традициях Дня России. Он является первым постсоветским государственным праздником, а дата 12 июня была выбрана неслучайно.