Блогер Хованский частично признал вину в оправдании терроризма

Санкт-Петербург, 12 июня. Юрий Хованский, арестованный по обвинению в оправдании терроризма, частично признал вину, сообщила его адвокат.

Блогер признался, что исполнял песню, ставшей причиной его уголовного преследования, но подчеркнул, что не занимался ее распространением в Сети.

Уголовное дело по статье о публичном оправдании террористической деятельности возбудили после появления видеоролика, на котором 31-летний Хованский поет песню о теракте на московской Дубровке. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, расследование продолжается.