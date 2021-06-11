Восемь летних кафе убрали с улицы Рубинштейна в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 июня. Восемь летних кафе убрали с улицы Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Владельцы заведений установили их незаконно.

Местные жители неоднократно обращались с жалобами на эти кафе. Комитет по контролю за имуществом провел рейд и выявил восемь незаконных заведений. Нарушителей оштрафовали. Уличная мебель была доставлена на склад временного хранения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что летние кафе востребованы, но они должны быть установлены так, чтобы не мешать прохожим. Он отметил, что оформлять эти заведения необходимо, соблюдая все правила.

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