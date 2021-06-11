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Восемь летних кафе убрали с улицы Рубинштейна в Петербурге

Происшествия
Восемь летних кафе убрали с улицы Рубинштейна в Петербурге
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 11 июня. Восемь летних кафе убрали с улицы Рубинштейна в Санкт-Петербурге. Владельцы заведений установили их незаконно.

Местные жители неоднократно обращались с жалобами на эти кафе. Комитет по контролю за имуществом провел рейд и выявил восемь незаконных заведений. Нарушителей оштрафовали. Уличная мебель была доставлена на склад временного хранения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что летние кафе востребованы, но они должны быть установлены так, чтобы не мешать прохожим. Он отметил, что оформлять эти заведения необходимо, соблюдая все правила.

Ранее сообщалось, что суд Алма-Аты заблокировал работу сервиса «Яндекс.Такси». Приложение больше не работает в Казахстане.

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петербург кафе беглов
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