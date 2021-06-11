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Торжественное вручение удостоверений прошло в петербургской академии милиции

  /   Обновлено: 11 июня 2021 21:05
Общество
Торжественное вручение удостоверений прошло в петербургской академии милиции
ПРЕСС-СЛУЖБА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОФСОЮЗА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Санкт-Петербург, 11 июня. Новым членам Межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили удостоверения.

Мероприятие прошло в полицейском колледже на 7-й Красноармейской улице. Академия с таким названием существует уже год. В ней выпускники, закончившие девять классов, могут получить среднее профессиональное юридическое образование.

Документы в праздничной обстановке вручал руководитель профсоюза полиции Юрий Корчак. На встрече присутствовал начальник Академии Милиции Олег Ярухин и другие. Удостоверения получили начальники районных организаций, их заместители, а также члены общественного и экспретного совета.

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петербург вручение академия милиции
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