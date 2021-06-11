Новый веломаршрут свяжет Ленинградскую область с Финляндией

Гатчина, 11 июня. Велодорожка пройдет через город Светогорск, расположенный в Выборгском районе Ленинградской области. Длина отрезка в городе составит четыре километра.

Ленинградскую область и Финляндию свяжут дорожкой для велосипедистов. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации Ленобласти. Отмечается, что она пройдет через Светогорск, а затем будет протянута до международного автомобильного пункта пропуска на границе России и Финляндии. При этом на месте будут построены специальная велопарковка и павильон для отдыха велосипедистов.

Протяженность дорожки в Светогорске составит примерно четыре километра. Инициаторами ее строительства выступили российская и финская сторона: администрация Ленинградской области, Светогорского городского поселения и города Иматра.

Как сообщалось ранее, 9% россиян добираются до работы на велосипеде летом. Это средство передвижения пользуется большой популярность в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Ижевске.