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Новый веломаршрут свяжет Ленинградскую область с Финляндией

Общество
Новый веломаршрут свяжет Ленинградскую область с Финляндией
pixabay.com  /  kaboompics

Гатчина, 11 июня. Велодорожка пройдет через город Светогорск, расположенный в Выборгском районе Ленинградской области. Длина отрезка в городе составит четыре километра.

Ленинградскую область и Финляндию свяжут дорожкой для велосипедистов. Об этом сообщили представители пресс-службы администрации Ленобласти. Отмечается, что она пройдет через Светогорск, а затем будет протянута до международного автомобильного пункта пропуска на границе России и Финляндии. При этом на месте будут построены специальная велопарковка и павильон для отдыха велосипедистов.

Протяженность дорожки в Светогорске составит примерно четыре километра. Инициаторами ее строительства выступили российская и финская сторона: администрация Ленинградской области, Светогорского городского поселения и города Иматра.

Как сообщалось ранее, 9% россиян добираются до работы на велосипеде летом. Это средство передвижения пользуется большой популярность в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и Ижевске.

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строительство инфраструктура велодорожка
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